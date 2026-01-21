Nazilli Ticaret Odası'ndan Gelecek İçin Çağrı

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, düzenlediği 'Geçmişten geleceğe' isimli toplantıda Nazilli'nin geleceği için çağrıda bulundu.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 'Geçmişten geleceğe' isimli basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2013 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar, odanın üyelerine sunduğu hizmetler ile Nazilli Ticaret Odası'nın imkan ve kabiliyetleri ile ilgili görsel sunum yapıldı. Üç başlık altında yapılan toplantıda Nazilli'nin geleceği için çağrıda bulunan Başkan Arslan, Nazilli 2. OSB, Uzun Yaşam Köyü ve Sümerbank'ın tekrar ekonomiye kazandırılabilmesi için oda olarak ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. NTO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de hazır bulunduğu toplantıda hedeflenen proje ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantının önemli başlıklarından olan Nazilli Sümerbank Fabrikası'nın tekrar ekonomiye kazandırılması ve fabrika binalarının kullanılabilir hale getirilmesi projesi, Uzun Yaşam Köyü ile bağlantılı ağaçlandırma projesi, kurulmasına teşebbüs edilen Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer sorunu ve alternatif alan konularında video gösterimi yapıldı.

"Bazılarına imkansız gelen işler bizim için olağandır"

Başkan Nuri Arslan, konuşmasında bazıları için imkansız görülen iş ve hizmetlerin kendileri için normal faaliyetler olduğunu ve en kısa zamanda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda yerine getirileceğini iddia ederek "2013 yılındaki oda seçimlerinde üyeye hizmet için görev istedik ve bugüne kadar taahhüt ettiğimiz proje ve hizmetlerin tamamına yakınını hayata geçirdik. Oransal olarak bakıldığında sadece yüzde 2 gibi gerçekleşmeyen projelerimiz var. Bu hususta da maalesef sürekli değişen mevzuat ve uygulamalar nedeniyle yapılamamaktadır. Nazilli 5. noteri ısrarlı taleplerimiz sonucunda hizmete girdi. Bütün bu gelişmeler bölgenin, Nazilli'nin, ticaret ve üretim alanında çekim merkezi haline gelmesine sebep olmuştur. K Belgesi Hizmeti, Sayısal Takograf Hizmeti gibi hizmetleri bugüne kadar hiç kimse bize sunmadı. İlçe odası olduğumuz için yetki alamayacağımızı söylediler. Biz de üyelerimiz istediği için ısrarlı çabalarımız sonucu odamıza bu hizmetleri kazandırdık" dedi.

Başkan Arslan konuşmasının devamında "Bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik. 'Yapabiliriz' dediğimiz her işi de mutlaka yaptık. Üyenin menfaatine olmayan bir çalışmanın içinde yer almadık. Bugün, Nazilli Ticaret Odası, ülke genelinde üyelerinin gurur duyacağı bir noktadadır. Bunu da hep birlikte başardık. Bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra yapılacak projelerin garantisidir. Nazilli ve bölgesinin kalkınması için gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çok sayıda projemiz var" ifadelerine yer verdi.

"Kurumlar arası iş birliğinin şart"

Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası ile ilgili projeyi anlatan Başkan Arslan; "2002 yılında faaliyetine son verilen Nazilli Sümerbank Fabrikası Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı ile 2003 yılında Adnan Menderes Üniversitesi'ne devir edilmiştir. Ancak geçen süre içinde Sümer Kampüsü'nün potansiyeli tam olarak kullanılamamıştır. 2003 yılından sonra inşa edilen bazı sınıflar ile fabrikanın çok küçük bir alanı kullanılmaktadır. Sümerbank kampüsünün 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal sit-koruma ve kontrollü kullanım alanı' ilan edilmesi de yapılması düşünülen yatırımları engellemiştir. Fabrika alanının ve atıl durumdaki eski hangarların temizlik, bakım ve tadilatlarının yapılması halinde önemli bir üretim ve ticaret merkezi bölgeye kazandırılmış olacaktır. Sümer Fuar Alanı, Sümer Sanayi Müzesi, Sümer Tekstil Fabrikası, Sümer Tarım ve Ziraat Ürünleri İşletmeleri, Sümer Coğrafi İşaretli Yerel Ürünler Satış Alanları, Sümer Gıdı Gıdı Tren Hattı, Sümer Sosyal Alanları ve daha birçok yeniliği bölgemize kazandırabiliriz. Nazilli Ticaret Odası olarak Sümerbank Basma Fabrikası'nın tekrar ekonomiye kazandırılması için kurumlar arası işbirliğinin şart olduğuna inanıyoruz. Bu proje Nazilli bölgesinin kalkınması için gerekli gördüğümüz ve önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesidir" dedi.

"En az 4 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Ağaçlandırma projesinin de tamamlamak üzere olduğunu ifade eden Arslan; "Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Durasıllı Mahallesi'nde bulunan 100 hektarlık bir alan ağaçlandırma amacıyla tahsis edilmiştir. Ticaret odasının her üyesi için bir fidan dikilmesi planlanmış, fidan dikim çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü onaylı ağaçlandırma projesini tamamlamak üzere son çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan bu çalışma ile bölgemize çok sayıda meyve veren ağaç kazandırılacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Arslan; "Ülkemizin birçok bölgesinde yatırımcı aranırken, Nazilli, Buharkent, Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde kendi sermayesi ile yatırım yapacak müteşebbis hazır olduğu halde sanayi ve ticaret alanı yetersiz olduğundan yeni yatırımlar sekteye uğramaktadır. 2022 yılında duyurduğumuz ve daha sonra açıklanan Nazilli 2. Organize Sanayi Alanı çalışmaları maalesef yer seçimi safhasında durma noktasına gelmiştir. Nazilli 2. OSB'nin yapılması için düşünülen Toygar ve Esenköy mahallelerinin doğu kısmındaki sahanın 1. derece sit alanı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından ilan edilerek alana şerh konulmuştur. Ancak sit olarak ilan edilen sahanın doğu kısmında 130 hektarlık uygun bir alan bulunmaktadır. Bu alan şu an net olmamakla birlikte genişleme imkanı vardır. 130 hektarlık alanda yol, yeşil alan ve sosyal tesisler çıkarıldıktan sonra yaklaşık 86 hektar sanayi alanı elde edilecektir. Bu büyüklükteki bir Organize Sanayi Alanı en az 4 bin kişiye istihdam anlamına gelmektedir. Menderes Ovası'nın 'Büyük ova' projesine dahil edilmesi neticesinde bölgemizde sanayi alanı olabilecek ikinci bir alternatif bulunmamaktadır. 130 hektarlık alanın zemini kayaç yapıdadır. Zemin kayalık olduğundan dolgu ve hafriyat maliyeti asgari düzeyde olacaktır. Denizli-İzmir otobanına 3 km mesafede olduğundan lojistik açıdan oldukça avantajlıdır. Bölgemizde tarımsal sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm ürünler yetiştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Nazilli bölgesi modern gıda işletmeleri için önemli bir yatırım alanıdır. Nazilli bölgesinin kalkınması ancak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesi ile mümkündür" dedi. - AYDIN