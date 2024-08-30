Elazığ TSO Başkanı: Yıllık cirosu 50 milyonun altındaki işletmeler vergiden muaf tutuldu

Son günlerde yatırımcıları tedirgin eden verginin en üst seviyede olduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Ortaya koyduğumuz bu tepkiler sonuç verdi ve yıllık cirosu 50 milyonun altındaki işletmeler bu vergiden muaf tutuldu" dedi.

Elazığ TSO, Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. TSO Başkan İdris Alan, toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Temmuz ayında verdikleri bir aylık aranın ardından ağustos ayı meclis toplantısını üyelerin yoğun katılımlarıyla yaptıklarını dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Temmuz ve ağustos ayı oldukça verimli geçti. Temmuz ayında, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 'Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 70. Genel Kurulu'na katılım sağladık ve bu toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından deprem yaşayan 11 ilde yapılacağı açıklanan savunma sanayi yatırımları ile BYD firmasının ilimizde yatırım yapması konusundaki taleplerimizi ilettik. TOBTİM Yönetim Kurulu olarak, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı ziyaret ederek, iş dünyası ve odalarımızın mevcut yasa ve mevzuatlardan kaynaklı yaşadığı problemleri dile getirdik. 25 Temmuz tarihinde, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'İstişare Toplantısı'na katıldık. Toplantıda; sektörlerin istihdam alanında yaşadıkları problemler, kalifiye eleman yetiştirilmesi ve üretimde sığınmacıların rolü ve etkileri konularında iş dünyasının talep ve önerilerini sunduk" diye konuştu.

Şirketlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili yapılan düzenleme sonrası piyasalarda sıkıntılı bir süreç yaşandığını dile getiren Başkan Alan, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç alarak iş insanlarımızın bu problemini gidermiş olduk. Çin İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan'ı TSO olarak ağırlayarak şehrimiz ile Çin arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulundu. Elazığ TSO olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birinin de ilimize savunma sanayi yatırımlarının gelmesidir. 2023 yılında ticaret odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve şehrimizde savunma sanayi yatırımlarının yapılmasını öngören toplantı sonunda bu işin peşini bırakmadık ve her fırsatta bu konuda adım attık. Daha önce başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok bakanımıza ilettiğimiz bu önemli konu ile ilgili olarak da geçtiğimiz hafta Ankara'da bir dizi temas ve görüşmelerimiz oldu. Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcımız hemşehrimiz Şuay Alpay ve Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'i ziyaret ettik. Verimli geçen bu görüşmelerin ilimizde yatırıma dönüşeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Alan, "Son günlerde yatırımcılarımızı tedirgin eden, yatırımların önünü kesen ve ciddi tepkilere sebep olan enflasyon düzeltmesi adı altında alınmak istenen verginin haksız olduğunu dile getirdik Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'enflasyon düzeltmesi' adı altında uygulamaya koyduğu vergileme sisteminin iş dünyasını zora sokacağını ve alınan vergilerin adil olmadığını, işletmeleri elde ettikleri gelirleri yerine yatırımlarından vergi alınması uygulamasına hem Elazığ TSO başkanı olarak hem de TOBB nezdinde tepkimizi koyduk. Yine bu uygulama ile yeni yatırım yapacak şirketlerin yatırımlarını askıya alabileceğini ifade ettik. Ortaya koyduğumuz bu tepkiler sonuç verdi ve yıllık cirosu 50 milyonun altındaki işletmeler bu vergiden muaf tutuldu. Bu konuda sesimize kulak vererek adım atan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ