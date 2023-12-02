Başakşehir Belediyesi, Startup Başakşehir Etkinliğiyle Girişimcileri Destekliyor

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Startup Başakşehir etkinliği, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek yenilikçi fikirleri destekliyor. Etkinlikte, girişimcilik ekosistemi, ödül töreni ve gelecek vadeden projelerin tanıtımı yapıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Startup Başakşehir, yenilikçi fikir sahibi girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirdi. Girişimcilik ekosisteminin önemine vurgu yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Fikirleriniz, çalışmalarınız ve projeleriniz gücümüze güç katacak. Biliyoruz ki, birlikten güç doğar. El ele vereceğiz, ülkemizin büyük hedeflerine birlikte yürüyeceğiz" dedi.

4 farklı etkinliğin gerçekleştirilirldiği Startup Başakşehir'de girişimcilik ekosistemindeki girişimciler, yatırımcılar, kurumsal firma yöneticileri ve akademisyenler aynı çatı altında buluştu. Başakşehir Belediyesi'nin 2024 girişimcilik vizyonunun açıklandığı etkinlikte, Gelecek Vadeden Girişimler Yarışması'nın ödül töreni, Asya Ventures Startup Yatırım Zirvesi ve 'Gelecek Vadeden Girişimler' kitabının tanıtımı da yapıldı. Etkinliğe Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, rektörler, girişimciler, yatırımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde üst üste iki yıl finale kalmayı başardık. Yarışma tarihinde finale kalmayı başaran ilk ilçe belediyesi olmuştuk. Bu yıl da finale kalarak, başarımızın, tesadüf değil, sürdürülebilir olduğunu kanıtladık. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki yerel yönetimlere de örnek ve öncü olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Başakşehir Living Lab'de 2012 yılında başlayan dijitalleşme yolculuğumuza da hız kesmeden devam ediyoruz. Teknoloji Akademimiz, İnovasyon Yarışmamız ve Girişimcilik Günü gibi projelerimiz, Başakşehir LivingLab'deki başarımızı sürdürülebilir hale getirmemizde en büyük gücümüz oldu" diye konuştu.

Yenilikçi fikir sahibi girişimcilerin Türkiye Yüzyılı'nda milli teknoloji hamlesine omuz vereceğini söyleyen Kartoğlu, "Fikirleriniz, çalışmalarınız ve projeleriniz gücümüze güç katacak. Biliyoruz ki, birlikten güç doğar. El ele vereceğiz, ülkemizin büyük hedeflerine birlikte yürüyeceğiz. Bu noktada en büyük arzumuz, yenilikçi fikirlerin katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüşmesidir" ifadelerini kullandı.

GELECEK VADEDEN PROJELERE ÖDÜL VERİLDİ

Etkinlikte, 72 projenin katıldığı Gelecek Vadeden Girişimler Yarışması'na finale kalan 12 girişimci ödüllerini aldı. Ayrıca girişimciliği teşvik eden sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve yöneticiler de ödüllendirildi. Etkinliğin son bölümünde ise Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, 2024 ve sonrasına damga vurması beklenen projelerin yer aldığı 'Gelecek Vadeden Girişimler' kitabının tanıtımı yapıldı.