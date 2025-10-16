Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek

Barok Kuyumculuk CEO'su Corç Akdoğan, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının kapıda olduğunu belirtti. Küresel ekonomideki belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin etkisiyle altının güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ettiğini vurgulayan CEO, "Gram altın 6 bin TL'yi çok rahatlıkla test edecek. Bu seviyenin ardından yükseliş trendi devam ederse, fiyatlarda yeni rekorlar görebiliriz." dedi.

"ALTININ ÖNÜ AÇIK"

Altın fiyatlarının kısa vadeli düzeltmeler yaşasa da uzun vadede yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini ifade eden CEO, "Altına zaman zaman iyileştirmeler gelir ama bu genelde bir adım geri, iki adım ileri şeklinde olur. Dünyada yaşanan global olumsuzluklar bitmediği için altının önü açık." değerlendirmesinde bulundu.