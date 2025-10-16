Haberler

Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın piyasasında yükseliş beklentisi devam ediyor. Barok Kuyumculuk CEO'su, gram altının kısa sürede 6 bin TL seviyesini test edeceğini belirterek "Altının önü açık, global riskler bitmedi" dedi.

Barok Kuyumculuk CEO'su Corç Akdoğan, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının kapıda olduğunu belirtti. Küresel ekonomideki belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin etkisiyle altının güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ettiğini vurgulayan CEO, "Gram altın 6 bin TL'yi çok rahatlıkla test edecek. Bu seviyenin ardından yükseliş trendi devam ederse, fiyatlarda yeni rekorlar görebiliriz." dedi.

Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek

"ALTININ ÖNÜ AÇIK"

Altın fiyatlarının kısa vadeli düzeltmeler yaşasa da uzun vadede yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini ifade eden CEO, "Altına zaman zaman iyileştirmeler gelir ama bu genelde bir adım geri, iki adım ileri şeklinde olur. Dünyada yaşanan global olumsuzluklar bitmediği için altının önü açık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Paramount Otel'e TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda lüks otele kayyum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.