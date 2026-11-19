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Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Türkiye Köy-Koop Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Barış Aydın, Nefes Kredisi uygulamasında tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerinin kapsam dışında bırakılmasına tepki gösterdi. Kooperatiflerin oda ve borsalara kayıtlı olmalarına rağmen kredi imkanından yararlandırılmadığını belirten Aydın, uygulamanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Türkiye Köy-Koop Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Isparta KÖY-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Barış Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Nefes Kredisi uygulamasında tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerinin kapsam dışında bırakılmasına tepki gösterdi.

Aydın, oda ve borsalara kayıtlı kooperatiflerin kredi imkanından yararlandırılmamasının çifte standart oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

AYRIMCILIK YAPILDIĞINI SAVUNDU

Nefes Kredisi uygulamasının oda ve borsalara kayıtlı birçok sektördeki işletmeye sunulduğunu belirten Aydın, tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerinin ise bu imkandan yararlanamadığını ifade etti.

Türkiye genelindeki tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerinin ticaret odalarına ve borsalara kayıtlı olduğunu vurgulayan Aydın, kooperatiflerin kayıt ücretlerini ödediğini, aidat yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yasal sorumluluklarını eksiksiz üstlendiğini kaydetti.

Kooperatiflerin aidat öderken üye kabul edildiğini ancak kredi ve destek imkanlarından yararlanma noktasında kapsam dışında tutulduğunu belirten Aydın, bunun kabul edilemez bir ayrımcılık olduğunu savundu.

Tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerinin binlerce üreticinin emeğini değerlendiren, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan ve gıda güvenliği açısından önemli görevler üstlenen kuruluşlar olduğunu ifade eden Aydın, artan tarımsal girdi maliyetleri karşısında kooperatiflerin finansmana erişiminin önemine dikkat çekti.

Kooperatiflerin kredi imkanlarının dışında bırakılmasının üreticileri de olumsuz etkileyeceğini belirten Aydın, diğer oda ve borsa üyelerine sunulan Nefes Kredisi imkanının tarımsal kalkınma ve sulama kooperatiflerine de tanınması gerektiğini söyledi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Barış Aydın, TOBB yönetimini, Kredi Garanti Fonu yetkililerini ve ilgili bakanlıkları uygulamayı yeniden değerlendirmeye davet etti. Aydın, söz konusu mağduriyet giderilene kadar konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA