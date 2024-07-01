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Bankalar bildirim yağdırıyor! Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başladı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla temassız kartlarda şifresiz işlem limiti bugünden itibaren yüzde 100 artışla 1500 lira oldu. Bugün başlayan uygulama bazı bankalar tarafından müşterilerine SMS'lerle bildiriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla bugünden itibaren kredi kartlarında temassız işlem limiti değiştirildi.

LİMİT 2 YIL SONRA GÜNCELLENDİ

Buna göre en son yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

YENİ UYGULAMA BUGÜN RESMEN BAŞLADI

Son kararla birlikte işlem limiti bugünden itibaren yüzde 100 artışla 1500 lira oldu. BDKK kararı bankalara nisan ayında gönderdiği kararla bildirmişti.

BANKALAR SMS'LE BİLGİLENDİRME YAPIYOR

Öte yandan temassız işlem limitinin bugün itibarıyla 1500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin gelişmeyi bazı bankalar da müşterilerine SMS'lerle bildirmeye başladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu SMS Finans Ekonomi Haberler

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