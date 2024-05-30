Bankacılık Sektörünün Nisan Sonu İtibarıyla Net Karı 190 Milyar 721 Milyon Lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, nisan sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 190 milyar 721 milyon lira olarak gerçekleşti.

BDDK'nin Nisan 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 2 trilyon 692 milyar 353 milyon lira artarak 26 trilyon 242 milyar 586 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 13 trilyon 147 milyar 46 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 375 milyar 322 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 5,3 artarak 15 trilyon 642 milyar 392 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 7,8 artışla 2 trilyon 321 milyar 283 milyon liraya ulaştı.

Nisan sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 190 milyar 721 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,22 olarak kayıtlara geçti.