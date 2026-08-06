Bankacılıkta mevduat geriledi, krediler arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 13 milyar 621 milyon 611,7 bin lira azalışla 32 trilyon 379 milyar 318 milyon 37 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Temmuz ile biten haftada yüzde 0,04 azalarak 32 trilyon 392 milyar 939 milyon 699 bin liradan 32 trilyon 379 milyar 318 milyon 37 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,53 düşerek 17 trilyon 821 milyar 6 milyon 486 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,82 azalışla 10 trilyon 413 milyar 374 milyon 594 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 260 milyar 81 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 220 milyar 346 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 31 Temmuz itibarıyla 3 milyar 548 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,6 artışla 6 trilyon 845 milyar 268 milyon 103 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 815 milyar 312 milyon 722 bin lirası konut, 41 milyar 985 milyon 606 bin lirası taşıt, 2 trilyon 565 milyar 831 milyon 862 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 422 milyar 137 milyon 913 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 31 Temmuz ile biten haftada 442 milyar 523 milyon 969 bin lira artarak 26 trilyon 298 milyar 405 milyon 24 bin liradan, 26 trilyon 740 milyar 928 milyon 993 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA