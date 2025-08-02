Bandırma Limanı'nda Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Bandırma Limanı'nda Dış Ticaret Rakamları Açıklandı
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Bandırma Gümrük Müdürlüğü, 2025 yılının ilk yedi ayında Bandırma Limanı'nda gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerine dair verileri paylaştı. Toplamda 442 milyon dolarlık ihracat ve 934 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Gümrük gelirleri ise 2,36 milyar TL olarak belirlendi.

Bandırma Gümrük Müdürlüğü, 2025 yılının ilk yedi ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. Temmuz ayı sonu itibarıyla Bandırma Limanı'nda toplam 442 milyon 506 bin 803 dolarlık ihracat, 934 milyon 629 bin 196 dolarlık ithalat işlemi gerçekleştirildi. Böylece bölgenin dış ticaret hacmi 1 milyar 377 milyon 135 bin 999 dolar seviyesine ulaştı.

Yılın ilk yedi ayında Bandırma Gümrük Müdürlüğü tarafından 2 milyar 356 milyon 93 bin 699 TL tutarında Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edildi. Bu rakam, gümrük gelirleri açısından da bölgenin ekonomik hareketliliğini ortaya koydu.

Gemi trafiği dikkat çekti

Bandırma Gümrük Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında bulunan limanda söz konusu dönemde toplam 1.083 gemi işlem gördü. Deniz yoluyla gelen 546 gemi ve limandan çıkan 537 gemi için gerekli gümrük prosedürleri tamamlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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