TÜBİTAK'tan koyunlarda BDV virüsüne genetik direnç projesine destek

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Vasfiye Kader Esen'in yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Vasfiye Kader Esen'in yürütücülüğünü yaptığı bilimsel projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunduğu belirtildi.

"Karacabey Merinosunda Border Disease Virus (BDV) Enfeksiyonunun Epidemiyolojik Taraması ve Konak Genetik Direnç Mekanizmalarının Genom Çapında İlişkilendirme Analizi ile Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek alacak.

Projede, Dr. Vasfiye Kader Esen proje yürütücüsü olarak görev alırken, Serkan Süleyman Şengül, Doç. Dr. Onur Yılmaz, Doç. Dr. Bahattin Taylan Koç, Dilek Öğdüm ve Yasin Yıldırım araştırmacı olarak görev yapacak.

Proje ekibinde Serkan Süleyman Şengül, Dilek Öğdüm ve Yasin Yıldırım Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde, Doç. Dr. Onur Yılmaz ve Doç. Dr. Bahattin Taylan Koç ise Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde araştırmacı olarak yer alacak.

Enstitü Müdürlüğü, proje yürütücüsü Dr. Vasfiye Kader Esen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı