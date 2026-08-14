Haberler

TÜBİTAK'tan koyunlarda BDV virüsüne genetik direnç projesine destek

TÜBİTAK'tan koyunlarda BDV virüsüne genetik direnç projesine destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Vasfiye Kader Esen'in yürüttüğü, Karacabey Merinosunda Border Disease Virus enfeksiyonunun genetik direnç mekanizmalarını araştıran proje TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Vasfiye Kader Esen'in yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Vasfiye Kader Esen'in yürütücülüğünü yaptığı bilimsel projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunduğu belirtildi.

"Karacabey Merinosunda Border Disease Virus (BDV) Enfeksiyonunun Epidemiyolojik Taraması ve Konak Genetik Direnç Mekanizmalarının Genom Çapında İlişkilendirme Analizi ile Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek alacak.

Projede, Dr. Vasfiye Kader Esen proje yürütücüsü olarak görev alırken, Serkan Süleyman Şengül, Doç. Dr. Onur Yılmaz, Doç. Dr. Bahattin Taylan Koç, Dilek Öğdüm ve Yasin Yıldırım araştırmacı olarak görev yapacak.

Proje ekibinde Serkan Süleyman Şengül, Dilek Öğdüm ve Yasin Yıldırım Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde, Doç. Dr. Onur Yılmaz ve Doç. Dr. Bahattin Taylan Koç ise Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde araştırmacı olarak yer alacak.

Enstitü Müdürlüğü, proje yürütücüsü Dr. Vasfiye Kader Esen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in doktor eşi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Aşırı yağışlar sele neden oldu: 8 ölü, 4 yaralı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!