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Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. İlk Çeyrek Karını Açıkladı

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. İlk Çeyrek Karını Açıkladı
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Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., 2025 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, 387 milyon 118 bin 9 TL dönem karı elde ettiğini duyurdu.

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., 2025 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre 387 milyon 118 bin 9 TL dönem karı elde etti.

Kuruluşunun 55'inci yılını kutlayan, Türk sanayisinin ve sektörünün önde gelen şirketlerinden Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı 2025 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 387 milyon 118 bin 9 TL dönem karı elde ettiğini açıkladı. Türkiye'nin halka açık ilk şirketlerinden biri olan BAGFAŞ önceki yılın aynı dönemine kıyas ile üretim ve satışlarını ciddi ölçüde artırdığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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