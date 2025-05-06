Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. İlk Çeyrek Karını Açıkladı

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., 2025 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre 387 milyon 118 bin 9 TL dönem karı elde etti.

Kuruluşunun 55'inci yılını kutlayan, Türk sanayisinin ve sektörünün önde gelen şirketlerinden Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı 2025 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 387 milyon 118 bin 9 TL dönem karı elde ettiğini açıkladı. Türkiye'nin halka açık ilk şirketlerinden biri olan BAGFAŞ önceki yılın aynı dönemine kıyas ile üretim ve satışlarını ciddi ölçüde artırdığını duyurdu. - İSTANBUL