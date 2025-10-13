Haberler

Bandırma'da Kestane Sezonu Başladı

Soğuk havaların habercisi kestane sezonu Bandırma'da başladı. Seyyar satıcılar, kestane kebabının kilosunu 250 liradan satışa sundu.

Bandırma'da soğuk havaların habercisi kestane sezonu başladı. Hasadın ardından kestane tezgahlarda yerini aldı.

Yaklaşık 30 yıldır Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar mısır ve kestane satıcılığı yapan Hakkı Bolat, sezonun başladığını belirterek, "Mısır sezonu bitti, kestane sezonu başladı. Kestane kebabın kilosunu bu yıl 250 liradan satışa sunuyoruz" dedi. - BALIKESİR

