Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
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Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden Baltalı Grup, girdiği mali darboğazdan çıkamadı. Firma, Afyonkarahisar Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçelerinde bulunan fabrikalarını kapatma kararı alırken, 650 kişinin işsiz kalacağı öğrenildi.

Tekstil sektöründeki kriz bir firmayı daha vurdu. Türkiye'nin en büyük tekstil firmaları arasında yer alan Baltalı Grup çatısı altındaki Deniz Tekstil'in yaşadığı mali kriz büyüdü.

İKİ TEKSTİL FABRİKASI KAPANIYOR

Firma Afyonkarahisar'ın Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçesindeki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Kapanma kararı ile birlikte iki fabrikadaki toplam 650 işçinin işsiz kalacağı belirtildi.

"SİPARİŞLER ARTARSA YENİDEN AÇACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, fabrikaların azalan siparişler ve ekonomik koşullar nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Baltalı, "Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal'da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HER HAFTA BIR FIRMA IFLAS EDIYOR!!! ISSIZ INSANLAR GITTIKÇE ÇOGALIYOR!! AMA BAZILARINA GÖRE UÇTUK AYA ÇIKIYORUZ! DOGALGAZLAR GABARDAKI MILYON VARIL PETROLLER NERDE?,AKARYAKIT ALDI BASINI GIDIYO, SIZ KIMI KANDIRIYOSUNUZ ????? ZAM ZAM EV KIRALARI UÇTU!!eeeeeee????

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Dünya nereye gidiyor, hükümet bunu öngöremiyor. tek dert koltukta oturmaya devam edebilmek. Halk aç kardeşim, uçuyoruz kaçıyoruza da kimse inanmıyor artık. Bizi kurtaracak bir Atatürk daha bulabilecek mi bu millet. Beceremiyorsunuz ve bırakıp gidin artık dayanacak gücümüz kalmadı.

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

2029 yılında dünyadaki bütün büyük şirketler batacak.

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Haber YorumlarıA. Erol:

yeni meslekler öğrenin. yeni insanlarla tanışın.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

asaasadas

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