Balıkesirli galerici Çağdaş Savran, SUV ilgisini kadın sürücü artışına bağladı

Balıkesir Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren işletme sahibi Çağdaş Savran, ikinci el otomobil piyasasında son dönemde SUV modellerin öne çıktığını belirterek, kadınların araç kullanım oranındaki artışın SUV tercihini de etkilediğini söyledi. Savran, kredi imkanlarının daralması, altın fiyatlarındaki hareketlilik ve finansman şirketlerinde yaşanan gelişmelerin ise otomobil satışlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren Balıkesirli galerici Çağdaş Savran, tüketicilerin araç tercihinde SUV modellerin başı çektiğini belirtti. Sıfır otomobil pazarında da SUV modellerin önemli bir paya ulaştığını ifade eden Savran, birçok otomobil markasının binek modeller yerine SUV ve crossover araçlara yöneldiğini söyledi.

SUV araçlara olan ilginin artmasında kadınların trafikte daha fazla yer almasının da etkili olduğunu dile getiren Savran, özellikle kadın sürücülerin yerden yüksek araçları daha güvenli bulduğunu belirtti.

Kadınların araç kullanımındaki payının yükseldiğine dikkat çeken Savran, şöyle konuştu:

"Şu sıralar ikinci elde en çok tercih edilen araçlar SUV'lar. SUV zaten sıfır araçlarda da yüzde 60'a kadar pazar payına ulaştı. Hatta birçok marka binek araçları azaltıp tamamen SUV modellere yöneliyor. SUV'a olan ilginin kadınların daha fazla araç kullanmaya başlamasıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kadınların araç kullanımındaki yüzdelik dilimi arttı. Kadınlar trafikte daha yüksek araçları tercih ediyor. Bu da SUV modellerin satışlarını artırdı."

Binek araçlarla yerden yüksek B ve C segment crossover modellerinin zaman zaman benzer fiyat seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Savran, tüketicilerin iki aracı karşılaştırdığında yüksek yapılı modelleri tercih ettiğini söyledi.

Savran, "Binek araç ile yerden yüksek B segment crossover veya C segment crossover aynı fiyatta olabiliyor. İki araç yan yana geldiğinde tüketici yerden yüksek olanı tercih ediyor. Daha güvenilir gözüküyor. Şu anda SUV pazarı devam ediyor. Biz de bu araçları alıp satmaya çalışıyoruz. Bu da bize kadınların SUV araçları daha fazla tercih ettiğini gösteriyor" dedi.

İkinci el piyasasında motor hacminin de önemli bir tercih kriteri olduğunu belirten Savran, 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip araçların daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Bu tercihin temel nedenlerinden birinin vergilendirme sistemi olduğunu ifade eden Savran, "1.6 ve altındaki araçlar alıcıların tercih sebebi. Bunun vergiden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ülkemizde motor hacmi büyüdükçe vergi dilimi de artıyor. Zaten yeni nesil araçların çoğu düşük motorlu. 0.9 veya 1.0 motorlu araçlar piyasada oldukça fazla. Premium segment artık 2 bin ve 3 bin motorlara denir oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı