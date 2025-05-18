Balıkesirli Çiftçi Esra Özder Çakmak, Yapay Zeka ile Yumurtacı Tavuk Üretimini Geliştiriyor

Balıkesir'de yumurtacı tavuk üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Esra Özder Çakmak, üretim kalitesini artırmak için yapay zeka uygulamalarını kullanmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin yedinci bölümünde Çakmak, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Balıkesir'de 3. kuşaktır çiftçilik yaptıklarını dile getiren Çakmak, gıda mühendisi olduğunu ve 2014'ten bu yana tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çakmak, üniversitede yurt dışını da deneyimlediğine işaret ederek, "Bu deneyimim mesleğe bakış açımı değiştirdi. Mezun olunca hemen aile işletmesinde çalışmadım, kurumsal hayatı da deneyimledim. Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir işletmede gıda mühendisi olarak çalışmaya başladım. Gerçek üretim hattını gördüm. Yeni mezun biri olarak bu tecrübe bana çok şey kattı. Şu anda aile işletmemizde yumurta tavukçuluğu üretiminde çalışıyorum." dedi.

Yumurta üretiminde hayvan refahının önemine dikkati çeken Çakmak, doğru beslenmenin ve uygun şartların yumurta verimi için kritik olduğunu anlattı.

Çakmak, yumurta dışında zeytin üretimi de yaptıklarını dile getirerek, "Meyve üretimimiz de var. 2 bin dönüm arazi işliyoruz. Öte yandan 1000'in üzerinde küçükbaş hayvan besliyoruz." diye konuştu.

"Çevre dostu üretim yapıyoruz"

Çevre dostu üretim yaptıklarını belirten Çakmak, "Yatırım yaparak işletmemizi büyütüyoruz. Çatımızda güneş enerjisi sistemlerimiz var. Çevre dostu üretim yapıyoruz. Dönüşümsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Gübre atığını da biyogaz enerjisine dönüştüren bir işletmeye gönderiyoruz. Karbon ayak izimizi düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, tarım sektöründe yenilikçi olmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını işletmemizde kullanmak istiyoruz. Bu tarz uygulamalar daha kaliteli üretimi destekliyor. Zaman tasarrufu da sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.