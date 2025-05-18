Balıkesirli Çiftçi Esra Özder Çakmak, Yapay Zeka ile Yumurtacı Tavuk Üretimini Geliştiriyor

Balıkesirli Çiftçi Esra Özder Çakmak, Yapay Zeka ile Yumurtacı Tavuk Üretimini Geliştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de yumurtacı tavuk üretimi yapan Esra Özder Çakmak, üretim kalitesini artırmak için yapay zeka uygulamalarını kullanmayı hedefliyor. Çakmak, aile işletmesinde yaptığı çevre dostu üretim ve dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Balıkesir'de yumurtacı tavuk üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Esra Özder Çakmak, üretim kalitesini artırmak için yapay zeka uygulamalarını kullanmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin yedinci bölümünde Çakmak, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Balıkesir'de 3. kuşaktır çiftçilik yaptıklarını dile getiren Çakmak, gıda mühendisi olduğunu ve 2014'ten bu yana tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çakmak, üniversitede yurt dışını da deneyimlediğine işaret ederek, "Bu deneyimim mesleğe bakış açımı değiştirdi. Mezun olunca hemen aile işletmesinde çalışmadım, kurumsal hayatı da deneyimledim. Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir işletmede gıda mühendisi olarak çalışmaya başladım. Gerçek üretim hattını gördüm. Yeni mezun biri olarak bu tecrübe bana çok şey kattı. Şu anda aile işletmemizde yumurta tavukçuluğu üretiminde çalışıyorum." dedi.

Yumurta üretiminde hayvan refahının önemine dikkati çeken Çakmak, doğru beslenmenin ve uygun şartların yumurta verimi için kritik olduğunu anlattı.

Çakmak, yumurta dışında zeytin üretimi de yaptıklarını dile getirerek, "Meyve üretimimiz de var. 2 bin dönüm arazi işliyoruz. Öte yandan 1000'in üzerinde küçükbaş hayvan besliyoruz." diye konuştu.

"Çevre dostu üretim yapıyoruz"

Çevre dostu üretim yaptıklarını belirten Çakmak, "Yatırım yaparak işletmemizi büyütüyoruz. Çatımızda güneş enerjisi sistemlerimiz var. Çevre dostu üretim yapıyoruz. Dönüşümsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Gübre atığını da biyogaz enerjisine dönüştüren bir işletmeye gönderiyoruz. Karbon ayak izimizi düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, tarım sektöründe yenilikçi olmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını işletmemizde kullanmak istiyoruz. Bu tarz uygulamalar daha kaliteli üretimi destekliyor. Zaman tasarrufu da sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.