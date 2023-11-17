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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde (BALOSB) faaliyet gösteren fabrika ve işletmeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, Aygören Süt Ürünleri İşletmesi, Eko Sinerji Elektrik Sanayi ve Beksan Çivi Tel Makina İmalat Sanayi gibi firmaları gezdi ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.