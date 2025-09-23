Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı 2 Ekim'de Başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı 2 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kentteki bir otelde düzenlenen fuarın tanıtım toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuara destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Akın, fuarı bu yıl 5 kat daha büyük bir alanda kuracaklarını ve 140 firmanın katılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Fuarımızda Türkiye'nin farklı illerinden 40'tan fazla çiftliğin katılımıyla ülkemizin en büyük hayvan sergilerinden biri gerçekleşecek. Bu fuarımız aynı zamanda yaşayan, öğreten eğlendiren ve çocuklarımızı da ve gençlerimizi de tarıma özendiren bir fuar olacak. Onun için farklı farklı etkinlikleri de kendi bünyesinde barındıracak ve çok farklı sürprizlerimiz de olacak. Burada uluslararası katılımla düzenlenecek damızlık sergisinde farklı özel ırklar yer alacak ve Balıkesir kuzumuzu ön plana çıkartmak için büyük bir çaba içerisinde olacağız. Ayrıca ulusal yerli tavuk ırkları gösterisi de fuarımıza çok ayrı bir değer katacaktır."

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin de Balıkesir'in bir fuar alanı ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Balıkesir denince et, süt, yumurta, beyaz et, zeytin ve zeytinyağımız Türkiye'de ilk sıralamada geliyor. İnşallah bu organizasyonlarla daha iyi yerlere getireceğiz." dedi.

Fuar, 5 Ekim'de sona erecek.