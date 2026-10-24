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Balıkesir Sındırgı'da ceviz hasadında yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi

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Balıkesir Sındırgı'da ceviz hasadında yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi Haber Videosunu İzle
Balıkesir Sındırgı'da ceviz hasadında yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ceviz hasadı sürerken bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri memnun etti. Bahçelerde toplanan cevizler yeşil kabuklarından ayrılıp kurutulmak üzere hazırlanıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ceviz hasadı devam ederken, bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

Sındırgı'da sonbaharla birlikte ceviz bahçelerinde hasat mesaisi yoğunlaştı. Yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri cevizleri toplamaya başlayan üreticiler, bu yıl verimin yüksek olmasından memnuniyet duyuyor. Ağaçlardan toplanan cevizler, yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmak üzere hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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