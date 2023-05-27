Balıkesir Marangozlar Odası Başkanı Kayseri'deki Mobilyacılar Odası Başkanını Ziyaret Etti

Balıkesir Marangozlar Odası Başkanı Ersin Sözdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri'deki mobilya üreticileri ile iş birliği yapmak ve Kayseri'deki başarılı çalışmaları Balıkesir'e taşımak istediklerini belirtti.

Balıkesir Marangozlar Odası Başkanı Ersin Sözdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erciyes KSS ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya'yı ziyaret etti.

Erciyes KSS'nin yapmış olduğu Mobilyakent ve diğer yatırımları yerinde gören Sözdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri'deki başarılı çalışmaları Balıkesir'e taşımak ve Kayseri'deki mobilya üreticileri ile iş birliği yapmak istediklerini belirtti. Erciyes KSS ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya; Balıkesir Marangozlar Odası Başkanı Ersin Sözdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Akkoyun, Mustafa Başarır ve Levent Özdamar ile bir süre görüştü. Oda Başkanı Sözdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra MOBİBOYA, MOBİTEK ve KUMSMALL AVM'yi gezdi. Kayseri'de yapılan bu yatırımları takdirle karşılayan ve Kayseri örneğini Balıkesir'e taşımak istediklerini ifade eden Oda Başkanı Ersin Sözdemir; Başkan Sarıkaya'ya bu konuda vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Sözdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri'deki üreticilerle iş birliği yapmak istediklerini de dile getirdi. - KAYSERİ