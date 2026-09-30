Haberler

Balıkesir İl Tarım Müdürü Düzgün, Manyas Kulak'ta makarna işletmesini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir İl Tarım Müdürü Düzgün, Manyas Kulak'ta makarna işletmesini inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ile Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Kulak'taki makarna işletmesini ziyaret ederek bilgi aldı. İşletmede organik, vegan ve katkı maddesi içermeyen ürünler ile baklagil makarnaları ve organik püreler üretiliyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ile birlikte Manyas'ta faaliyet gösteren makarna üretim işletmesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Manyas'ın Kulak bölgesinde faaliyet gösteren işletmede gerçekleştirilen incelemede, üretim süreçleri ve işletmenin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alındı.

İşletmede organik, vegan ve katkı maddesi içermeyen gıda ürünlerinin yanı sıra baklagil makarnaları, çocuk beslenmesine yönelik ürünler ve organik püreler üretiliyor. Ürün çeşitleri arasında kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve siyez buğdayı gibi alternatif hammaddelerden hazırlanan makarnalar bulunuyor. Üretimde ayrıca farklı sebze ve baklagiller kullanılarak çeşitli makarna ürünleri hazırlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, işletmedeki üretim alanlarını inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman son yolculuğuna böyle uğurlandı

Ağlatan görüntü! Son yolculuğuna böyle uğurlandı
Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK için sürpriz iddia! Dünyaca ünlü isim geliyor

MHK için sürpriz iddia! Gündoğdu'nun yerine dünyaca ünlü isim geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü

Sokak ortasında infaz! Dehşet anları kamerada
Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Mustafa Destici'den fon krizi çıkışı! 'Küçük yatırımcının zararı vurgunculardan karşılansın'

Fon mağdurlarının zararı nasıl giderilecek? Destici yolu gösterdi
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı