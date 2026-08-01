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Balıkesir’den 78 milyon 403 bin dolarlık ihracat yapıldı

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Balıkesir’de Haziran ayında 78 milyon 403 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 101 milyon 321 bin dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de Haziran ayında 78 milyon 403 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise artarak 101 milyon 321 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azaldı, ithalat yüzde 8,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye'de Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,7, ithalat yüzde 23,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 35 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 3,5, ithalat yüzde 4,6 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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