Balıkesir'de Zeytin Üreticilerine Feromon Tuzak Desteği

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, zeytin sineğiyle mücadele amacıyla 10 zeytin üreticisine feromon ve yapışkan tuzaklar dağıtıldı.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı ve Entegre Mücadele ile Güvenilir Kaliteli Zeytin Üretme Projesi" kapsamında üreticilere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay ve teknik personel, 10 zeytin üreticisinin bahçelerini ziyaret etti.

Yapılan uygulamalı ziyaretlerde, üreticilere toplam 550 feromon tuzak ve 300 yapışkan tuzak teslim edilerek kurulumları gerçekleştirildi. Dağıtılan tuzaklarla zeytin sineği popülasyonunun kontrol altında tutulması ve bu sayede daha kaliteli ve güvenilir zeytin üretiminin sağlanması hedefleniyor. - BALIKESİR