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Zeytin sineğine karşı entegre mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Zeytin sineğine karşı entegre mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
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Balıkesir'de zeytin üretiminde kaliteyi artırmak ve verim kayıplarını önlemek için zeytin sineğine karşı yürütülen entegre mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik ekipler tuzaklar ve saha taramalarıyla zararlının yayılımını kontrol altında tutuyor.

Balıkesir'de zeytin üretiminde kaliteyi artırmak ve verim kayıplarının önüne geçmek amacıyla zeytin sineğine karşı yürütülen entegre mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İl genelindeki zeytinliklerde zeytin sineği popülasyonu teknik ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Tuzaklar ve saha taramalarıyla yapılan izleme çalışmaları sayesinde zararlının yayılımı kontrol altında tutuluyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kapsamlı çalışmalarla, bölgenin en önemli değerlerinden olan zeytin ve zeytinyağında kalite standartlarının en üst düzeyde korunması amaçlanıyor. Aynı zamanda üreticilerin bu zararlı nedeniyle yaşayabileceği ekonomik kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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