Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 665 Bin 469'a Ulaştı

Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 665 Bin 469'a Ulaştı
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Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı itibarıyla 665 bin 469'a ulaştı. Türkiye genelinde ise aynı dönemde 189 bin 237 taşıtın kaydı yapıldı. Yeni kayıtlarda motosiklet ve otomobil ön planda, ancak toplam araç kaydı bir önceki aya göre azaldı.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 665 bin 469'a ulaştı. Türkiye'de haziran ayında 189 bin 237 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 665 bin 469 oldu.

Türkiye'de haziran ayında 189 bin 237 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 16,3, traktörde yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 34,9, minibüste yüzde 30,0, kamyonda yüzde 28,5, kamyonette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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