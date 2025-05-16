Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 655 Bin 884'e Ulaştı

Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 655 Bin 884'e Ulaştı
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Balıkesir'de Nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 655 bin 884'ü buldu. Türkiye genelinde Nisan ayında 191 bin 983 yeni taşıt kaydedildi. Taşıt türlerine göre dağılımda motosiklet ve otomobiller öne çıkıyor.

Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 655 bin 884'e ulaştı. Türkiye'de nisan ayında 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumumu (TÜİK) 'ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 655 bin 884 oldu. Türkiye'de Nisan ayında 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18,0, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azaldığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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