Balıkesir'de Temmuz Ayında 3 Bin 153 Konut Satıldı

Balıkesir'de Temmuz Ayında 3 Bin 153 Konut Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de Temmuz ayında 3 bin 153 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu.

Balıkesir'de temmuz ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 153 konut satıldı. Türkiye genelinde ise haziran ayında 142 bin 858 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de temmuz ayında 3 bin 153 konut satıldı. TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray'da beklenen ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.