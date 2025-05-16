Balıkesir'de Nisan Ayında 2 Bin 704 Konut Satıldı

Balıkesir'de Nisan Ayında 2 Bin 704 Konut Satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, Balıkesir'de nisan ayında 2 bin 704 konut satılırken, Türkiye genelinde konut satışları geçen yıla göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 795 olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de nisan ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 704 konut satıldı. Türkiye genelinde ise 118 bin 359 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de nisan ayında 2 bin 704 konut satıldı. TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 88 ile Bayburt ve 75 ile Tunceli olarak gerçekleşti." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Trendyol GO'nun Uber'e devrine onay çıktı

Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Acun Ilıcalı teknik direktörün görevine son verdi

Resmi açıklama geldi! Takımı ligde tutan ismi kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.