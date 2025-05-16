Balıkesir'de nisan ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 704 konut satıldı. Türkiye genelinde ise 118 bin 359 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de nisan ayında 2 bin 704 konut satıldı. TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 88 ile Bayburt ve 75 ile Tunceli olarak gerçekleşti." - BALIKESİR