Balıkesir'de İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir Ticaret Odası iş birliğinde işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Balıkesirli işverenlere yönelik bilgilendirmede bulunan İl Müdürü Nazım Balcı, işverenlerin işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar vermelerinde destek olmak amacıyla kurumun sunduğu programlar hakkında bilgiler vererek, işverenleri programlardan yararlanmaya davet etti. Yılda yaklaşık 20 bin vatandaşımızın kurum aracılığı ile Balıkesir'de işe yerleştirildiğini söyleyen Balcı, işverenlerimizin nitelikli ara işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için de kurs ve programlar geliştirdiklerini ve uyguladıklarını söyledi. Diğer taraftan üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik programlar uygulandığını belirten İl Müdürü, bu çalışmalar sonucu 2024 yılında 4 bin 585 üniversite mezunu genci işe yerleştirdiklerini ifade ederek, işverenlerin mavi ve beyaz yaka her türlü işgücü ihtiyacı için her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş ise, kadınların iş yerlerinde çalışmasının desteklenmesi kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, kendilerine destek veren kuruma teşekkür etti. Altındiş, kurum ile birlikte çalışmaya ve Balıkesirli kadınların istihdamını arttırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Program kapsamında kurumun işverenlere sunduğu Mesleki Eğitim Kursları (MEK), İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) hakkında kurum personeli tarafından geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısının son bölümünde işverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen soru cevap bölümü ile toplantı sonlandırıldı.

Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdürü Nazım Balcı, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Yarış, Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş, İl Müdür Yardımcıları Murat Özcan ve Hüseyin Keskin katılım gösterdiler. Açılış konuşmasını Balcı ve Altındiş gerçekleştirdiler. - BALIKESİR