Balıkesir'de Haziran Ayında 2.500 Konut Satıldı

Balıkesir'de Haziran ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 500 konut satıldı. Türkiye genelinde ise haziran ayında 107 bin 723 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de Haziran ayında 2 bin 500 konut satıldı. TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti." - BALIKESİR