Balıkesir'de Ramazan Bayramı öncesi marketlerde denetim yapıldı

Balıkesir'de Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyat etiketi ve kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıkları kontrol etti.

Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Merkez Karesi ilçesi Üçpınar Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da denetledi.

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek"

Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca 200'den fazla firmayı denetlediklerini söyledi.

Denetimlerin sürekli devam ettiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Denetimlerimiz özellikle tüketicimizin doğru fiyatlarla ürünlere ulaşabilmesi açısından ürün güvenliği yani aslında fiyat güvenliğini sağlamak için yapılıyor. Denetimlerimiz, fiyat-etiket, fiyatın kasa ve raf fiyatının uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı denetimi olarak üç aşamadan oluşuyor. Haksız fiyat denetiminde baktığımız şey yani çok aşırı yüksek fiyatlama gördüğümüz bir ürünün geriye doğru 3 ay süreyle alış ve satış fiyatlarını inceleyerek gerçek satış fiyatında bir anormallik görüyorsak bakanlığa değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Bakanlığımız da burada bir değerlendirme yaparak uygulanacaksa ceza uyguluyor. Etiket fiyatı ve kasa fiyatı uyuşmazlığında da denetimleri ve cezaları bizler yapıyoruz."

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye