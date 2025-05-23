Balıkçılar Tersanede Tekne Bakımına Dönüyor

Balıkçılar Tersanede Tekne Bakımına Dönüyor
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Balık av sezonunun kapanmasıyla Trabzon'un Çamburnu Tersanesi'nde bakıma giren balıkçı tekneleri, denizlerde av yasağı boyunca onarım süreçlerinden geçiyor. Tersane çalışanları, ara eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek genç neslin bu mesleğe ilgi duymadığını vurguluyor.

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Aralarında Gürcistan'dan gelenlerin de bulunduğu onlarca balıkçı teknesi Trabzon'un Çamburnu Tersanesi'nde bakım ve onarımdan geçiyor

TRABZON - Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından çok sayıda balıkçı teknesi Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay mahallesindeki Çamburnu Tersanesi'nde bakım ve onarımdan geçiyor.

Her yıl genelde 15 Nisan'dan sonra teknelerin bakım onarım için Yeniay Çamburnu Tersanesine geldiğini belirten tersane çalışanı Türen Yetmişbir, teknelerin her türlü onarımını yaptıklarını ancak ara elaman sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Tersanede usta başı olarak görev yapan Türen Yetmişbir, "Tersanede bakım onarım, yeni inşa bu tip işlerle işlerimizi sürdürüyoruz. Nisan 15'den sonra bakım onarım işlerimiz daha fazla oluyor. Genelde makine işleri sonar takanlar gibi eksiklerini tamamlıyorlar. Tersanemize İstanbul'dan tutun da Sinop, Samsun, Giresun hatta Gürcistan'dan bakım onarım için gelen balıkçı tekneleri var. Buraya gelen balıkçı tekneleri eksiksiz olarak bütün işlemlerini rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Genelde Ağustos ayının sonlarına kadar tamir bakım işleri tamamlanıyor. Şu an Yeniçam tersanesinde sezonda yaklaşık büyük küçüklü 100 taneye yakın tekne bakım onarımını yaptırabiliyor" dedi.

Ara eleman bulmakta zorluk yaşadıklarını yeni neslin bu mesleğe pek sıcak bakmadığını belirten Yetmişbir, "Çalışan sıkıntısı çekiyoruz. Yardımcı ara eleman sıkıntısı var. Yeni neslin bu işi yapacağını pek tahmin etmiyorum. Bizden sonra nasıl olur bilmiyorum. Genç nesil bu işi yapmaya pek sıcak bakmıyor. Ben 1983 yılından beri bu işte çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Ekonomi
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