Balıkçılar Hamsi İçin Soğuk Havayı Bekliyor

Karadeniz'de sıcak seyreden deniz suyunun soğumasını bekleyen balıkçılar, hamsinin yolunu gözlüyor.

Hamsi sürülerinin henüz görünmemesi nedeniyle tezgahlar mezgit, barbun, sardalya ve zargana ile dolarken, balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte hamsinin bollaşacağına inanıyor. Şu anki fiyatlara göre sardalya 70 TL, mezgit 100 TL, barbun 250 TL, çipura ise 400 TL'den satışa sunuluyor.

Balıkçı Abdurrahim Kırbaş, "Şimdilik ufak balıklar geliyor. Mezgit, barbun, istavrit var. Yakında çinekop da gelir. Palamut az miktarda görünüyor. Bu sene hamsi yılı olacak. Havalar biraz soğursa 10-15 gün içinde tezgahlarda bol hamsi görürüz" diye konuştu.

Vatandaşlar da fiyatların şu an için uygun olduğunu belirterek, çeşitliliğin artması için soğuk havaların başlamasını dört gözle beklediklerini söylediler. - SAMSUN