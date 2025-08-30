Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' Dedi

Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' Dedi
Güncelleme:
Türkiye'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, 1 Eylül gecesi denize açılarak yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Hamsi için umutlu olan balıkçılar, palamut miktarının az olduğunu belirtti.

Türkiye'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar 1 Eylül gecesi "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bırakacak.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. 1 Eylül'de denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başladı. Teknelerinde bakım ve onarımın tamamlayan balıkçılar, ağlarını tek tek gözden geçirdi. Bakımları biten ağlar özenle teknelere alınırken, tayfalar da sezona hazır hale geliyor.

"Bu sene hamsiden umutluyuz"

Köroğlu Balıkçılık Sahibi Ekrem Köroğlu, bu sezon hamsiden umutlu olduklarını belirterek, "Pazar gecesi inşallah denize açılacağız. Hazırlıklarımız bitti. Mazot, yağlar, tayfa derken bu sene de inşallah Vira Bismillah diyeceğiz. Sezon bitiminin hemen ardından ağ bakımlarını yaptık. Sonrasında geminin boya, raspa, makine gibi eksiklikleri yapılıyor. Son 15 güne girildiğinde de ağları tekneye alıyoruz. Kumanya derken artık son viraja girdik. Bu sene hamsiden umutluyuz. Palamut az görülüyor. Ama 15 Eylül'den sonra daha netleşir. Biz hep umutluyuz. İnşallah olur. Karadeniz Bölgesi genellikle bu işten ekmek yiyor. İnşallah onların umutlarıyla sezon iyi geçecek. Balık bizi nereye yönlendirirse oraya gideceğiz. Ama şuan Doğu Karadeniz Bölgesi balık popülasyonu açısından daha iyi görülüyor. Geçen sene palamut boldu. Vatandaşlar ucuza palamut yedi. Tahminen bu sene palamut biraz daha pahalı olur. Bu sene herkes hamsiden istediğini alır diye düşünüyorum. Geçen sene tam tersiydi. Palamut fazlaydı hamsi ona göre biraz daha azdı. Geçen sene de iyi bir sezondu" dedi.

"Umutla bekliyoruz"

Köroğlu Balıkçılık Reisi Yahya Kaya ise sezonu umutla beklediklerini kaydederek, "İnşallah bu sene bereket bekliyoruz. Palamut az ama hamsi iyi olacak diye bekliyoruz. Hazırlıklar yapıldı. Umutla bekliyoruz. İnşallah 31 Ağustos'ta Vira Bismillah diyeceğiz. Sadece sezonda çalışmıyoruz. Sezon bitiminden sonra ağ bakımlarını yapıyoruz. Dönem dönem palamut ve hamsi iyi oluyor. Her geçen gün işler zorlaştırıyor. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
