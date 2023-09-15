Rize'de av yasağının sona ermesiyle balıkçı tezgahları özellikle hamsi ile bereketlenirken, henüz palamut avı gerçekleşmedi. Hamsi en çok tercih edilen balık olurken, istavrit de bol miktarda avlanmaya devam ediyor.

Balıkçı tezgahları hamsi ile bereketlendi, palamut kayıplarda

RİZE - Rize'de av yasağının sona ermesiyle balıkçı tezgahları özellikle hamsi ile bereketlenirken, henüz palamut avı gerçekleşmedi.

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ererken balıkçı tezgahları da şenlenmeye başladı. Bu sezon henüz palamut avı gerçekleşmezken, bol miktarda çıkan hamsi yüzleri güldürdü. Tezgahta 50 TL'den alıcı bulan hamsi en çok tercih edilen balık olurken, yine aynı fiyattan satılan istavrit de bol miktarda avlanmaya devam ediyor.

Balıkçı esnaflarından Murat Kurt da bu sezon geçen yıla göre hamsinin daha iri ve bol olduğunu belirterek "Hamsi bol bu sene. Palamut daha tezgaha sifte yapamadık ama bu sene istavrit ve hamsi bol. Bu sene vatandaş hamsi ve istavrite doyacak" dedi.