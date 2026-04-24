Haberler

Balık tezgahlarında kıyı balıkçılığı mesaisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 15 Nisan itibarıyla başlayan genel av yasağının ardından tezgahlardaki ürün dinamikleri değişti. Endüstriyel av sezonunun kapanmasıyla birlikte balık tedarikinde kasa dönemi biterken, yerini küçük teknelerle yapılan kıyı ve olta balıkçılığı aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte tezgahlarda hamsi yerini yavaş yavaş mezgite bırakıyor. Güncel duruma göre tezgahlarda hamsi 150 lira, olta istavriti 250 lira, mezgit ise 350 liradan satışa sunuluyor. Büyük teknelerin ava ara vermesiyle tezgahlardaki durumun değiştiğini belirten balıkçı Oktay Ertürk, "Çok güzel olta istavritimiz var. Hamside artık son zamanları yaşıyoruz, havalar ısındığında biter ve mezgitimiz başlar. Hazirana kadar vatandaşımıza kıyı balıkçılarından gelen balıkları yedirmeye çalışacağız. Fiyatlarımız olağan seyrinde; istavrit 250 lira, mezgit 350 lira, hamsi ise 150 lira. Genel sezon kapandığı için artık kasayla değil, kilo ile alım yapıyoruz. Yaza kadar süreci bu şekilde tamamlayacağız" dedi. - ZONGULDAK

Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor

Festivale saatler kala tüm konserler iptal edildi, ortalık karıştı
Atatürk'ün 111 yıl önce yazdığı emir ortaya çıktı

Atatürk'ün 111 yıl önce yazdığı emir ortaya çıktı