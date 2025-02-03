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Balık Avı Yasağı 15 Nisan'da Sona Eriyor: Uzatma Tartışmaları Devam Ediyor

Balık Avı Yasağı 15 Nisan'da Sona Eriyor: Uzatma Tartışmaları Devam Ediyor
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Türkiye'de denizlerde 1 Eylül'de başlayan av yasağının 15 Nisan'da sona ereceği ve Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu'nun av süresinin uzatılması konusundaki görüşleri ele alınıyor.

Türkiye'de denizlerde 1 Eylül'de başlayan av yasağı 15 Nisan'da sona erecek. Özellikle Şubat ayı ile birlikte balık avında belirgin bir azalma yaşanırken Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu av süresiyle ilgili değerlendirilmede bulundu.

Av yasağı süresinin uzatılmasıyla ilgili zaman zaman farklı görüşler olsa da Mutlu, av süresinin 15 Eylül 'e kadar uzatılmasının sıkıntı oluşturmayacağını söyledi. Bazı teknelerin zaten 15 Şubat'ta denize açıldığını kaydeden Mutlu, "Bizim görüşümüz 1 Eylül değil de, 15 Eylül olsun fark etmez. Öyle tekneler var ki denize 15 Eylül'de çıkıyor. Palamut etkeni var. Eğer palamut olursa 1 Eylül olması sıkıntılı değil, benim şahsı görüşüm 15 Eylül olmasında da bir sıkıntı yok. Diğer taraftan bakıldığında Şubat 15'te sezonu bitiriyoruz. Yani Mart, 15 Nisan, oradan da bakıldığında bir buçuk ay alacağımız oluyor. Bu bölgede olmazsa Ege'de, Marmara'da oluyor. Onun için Genel Müdürlük bir denge kurmaya çalışıyor onlar doğrusunu araştırıp yapıyorlardır" dedi.

Hamsi sezonunda pek az teknenin Gürcistan sularına gittiğini kaydeden Mutlu, "Bölgemizde verim olduktan sonra neden oralara gidip dövizimizi, paramızı verelim. Hiç olmazsa da ya da normal olsa da oraya gidecek ihtiyacımız olmasın. Oraya 20'ye yakın tekne gidiyor az paralar değil. Orada disiplin çok farklı, uygulamalar çok farklı. Bazen keyfi uygulamalar keyfi cezalar dahi oluyor. Onun için inşallah Allah balığı burada bize bol versin de Gürcistan'a gitme gereği duymayalım" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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