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Baker Hughes verisine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 463'te sabit kaldı

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Kasım'da bir önceki haftaya göre değişmeyerek 463'te kaldı. Kule sayısı son bir yılda 46 arttı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 95,82 dolardan tamamladı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta sabit kaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Kasım tarihlerinde bir önceki haftaya göre sabit kalarak 463 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 46 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 95,82 dolardan işlem gününü tamamlarken Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 88,74 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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