Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakanlık yetkilisi Çakal, TAGEM'in gen kaynaklarını 49 enstitüyle koruduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakanlık yetkilisi Çakal, TAGEM'in gen kaynaklarını 49 enstitüyle koruduğunu söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, genetik kaynakların korunmasının sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için temel olduğunu söyledi. Çakal, TAGEM'in 49 araştırma enstitüsüyle kaynakları koruyup geliştirdiğini söyledi.

Tarımsal üretimin devamlılığı ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından stratejik öneme sahip genetik kaynakların korunması, Türkiye'nin sürdürülebilir tarım hedeflerinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu dolayısıyla geldiği Tekirdağ'da AA muhabirine, Türkiye'nin genetik çeşitliliğinin sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Genetik kaynakların korunmasının tarımsal üretimin devamlılığı açısından temel unsur olduğunu vurgulayan Çakal, bu kaynakların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Çakal, "Gen kaynağı olmazsa herhangi bir ürün üretme imkanınız yok. Dolayısıyla sürdürülebilir bir tarım yapabilmek için mevcut gen kaynaklarınızı korumanız lazım." dedi.

"Dünyada en önemli sorunlardan biri gıda krizi"

Türkiye'nin sahip olduğu zenginliğin yalnızca bitkilerle sınırlı olmadığını belirten Çakal, hayvan ve su ürünleri genetik kaynaklarının da korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çakal, dünyanın en önemli sorunlarından birinin gıda krizi olduğunu belirterek, "Dünyada en önemli sorunlardan biri gıda krizi. Gıdayla ilgili sorunlar var. Dünyada 4,5 milyar ton gıda arzı var. Bunun yaklaşık üçte biri insan midesine gitmeden çöp oluyor. Diğer kısmı, 10 milyar insana yetebilecek düzeyde bir gıdanın üretildiğini görüyoruz. Bununla beraber bir tarafta açlar, bir tarafta obezler, bir tarafta israfın olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim için araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemine değinen Çakal, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir gıda geleceği için özellikle gıda arzı noktasında artan nüfus, azalan tarım alanları içerisinde AR-GE'ye çok önem vermeleri gerektiğini, AR-GE'ye önem veren toplumların, ülkelerin geliştiklerini, AR-GE'ye önem vermeyen ülkelerin geri kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla TAGEM çok önemli bir görev üstlenmiştir."

Çakal, TAGEM'in 49 araştırma enstitüsüyle bu kaynakların yalnızca korunmadığını, aynı zamanda araştırma ve ıslah çalışmalarıyla geliştirilerek insanlığın kullanımına sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

13 yaşında 1.76'lık duvar! Dev kulüpler şimdiden radarına aldı

Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi

Hepsi Türkiye'ye getirildi! Şimdi hesap vakti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdilerde ne iş yapıyor? İşte yeni mesleği
20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden

Hemen her evde ürünleri vardı! İflas kararları art arda geldi
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Didem Soydan’dan evlilik ve ilişki açıklaması: Çocuklu ve boşanmış adamla flört etmem

Çocuklu ve boşanmış adamlara kapısı kapalı
Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı

Korkunç kazada akılalmaz olay! Kopan bacağı araca saplandı
Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada