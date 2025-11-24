Haberler

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CİMER ve sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan kozmetik mağaza zincirini denetledi. Denetimlerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi, idari para cezası verildi.

  • Ticaret Bakanlığı, bir mağaza zincirinde 11 kozmetik üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit etti.
  • Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük mağaza zincirlerinden birine yönelik denetim başlattı. Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

BASIN DANIŞMANI DUYURDU

Ticaret Bakanlığı'nın Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

11 ÜRÜNDE MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarızırzop:

şikayet olmadan denetim yapılmıyor mu anlamadım

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Şikayet olmadan her şeyi denetim yapmak sadece Nowiwi ye masusdur.

yanıt5
yanıt6
Haber YorumlarıDavut :

mağaza ismi yazmaya çekinmişler nedense. baş harfi resme göre g

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Bu ülkede denetim adaleti sağlayan yok

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Adalet doğalca kendinden varsa var, yoksa yok. Her zaman adaletsizlik için multi-planlı olmalıyız. Tıpkı Nowiwi nin bize öğrettiği gibi. Oldu Oldu Olmadıysada Başka bir şey olabilir türünde hayatımıza devam etmeliyiz. Taaki doğalca yaşlanıp öldük.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

OOOBBŞO = Oldu Oldu Olmadıysada Başka Bir Şey Olabilmeli. Bu Tür olursa adeletsizlik ile baş ede bilmek mümkün olabilir belki. Yani MULTİ-PLAN lı .. olmalıyız. Bu bir Nowiwi Gerçeği dir.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıUğur Çolak:

11 ürün mü? 10.000 çeşit üründe sadece 11 üründe mi varmış? Şimdi bu firma yediği cezayı kalan 9.989 üründe uygulamayacak mı? Millet bundan ne fayda gördü?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çaykur Rizespor'dan maç biter bitmez sert tepki

Maç biter bitmez olay paylaşım
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Marketlerde 30 TL'ye satılıyor! Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar

Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar
Çaykur Rizespor'dan maç biter bitmez sert tepki

Maç biter bitmez olay paylaşım
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı

Dünyanın en aktif yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı
Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular

Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular
Naci Görür'ü küplere bindiren yazı: Bana ait değildir, kınıyorum

Naci Görür'ü küplere bindiren haber: Bana ait değil, kınıyorum
Arsa sahiplerini ilgilendiriyor! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak

Arsa sahipleri dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.