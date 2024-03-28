Üye Girişi
Haberler

Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piyasaya sürdüğü "Jasmine" isimli oyuncak bebeğin, Ticaret Bakanlığınca güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı veren firma, oyuncaklarının mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığını duyurdu.

"Jasmine" bebek ilanı, bugünkü gazetelerde, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yer aldı. Çocuklar için üretilen ve e-ticaret siteleri ile oyuncak dükkanlarında satışı yapılan Jasmine bebeğin oyuncak cip içindeki görselinin kullanıldığı ilanda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Bakanlık harekete geçti! 'Jasmine bebek' için toplatma kararı

TEMEL GEREKLERİ SAĞLAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denetimde, Galtoys marka, Jasmine Glt-E101-A model ürünün, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik kapsamında test ve muayenesi yapıldığı, fitalatla (plastikleştirici) ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığının tespit edildiği açıklandı.

Firma adı ve iletişim bilgilerinin de verildiği ilanda, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin toplatılıp bertarafına karar verilmiştir. Ürünü satın almış olan müşterilerimizin bu ürünlerin kullanımına son vermesi ve iletişim bilgileri vasıtasıyla firmamızla irtibata geçerek bedeli karşılığında iade etmelerini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title