Bakanlık Güvensiz Ürünler Listesine English Home Ürününü Ekledi

İSTANBUL (İHA) – Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan güvensiz ürün listesinde English Home marka çubuklu oda kokusu yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlerin satışı yasaklanıyor ve piyasadan toplatılıyor. 16 Haziran tarihli güvensiz ürün listesinde listesinde 'English Home' marka çubuklu oda kokusu da yer aldı. Bakanlık güvensizlik nedenini ise şöyle açıkladı: "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." - İSTANBUL