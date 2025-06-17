Bakanlık Güvensiz Ürünler Listesine English Home Ürününü Ekledi

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Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışını yasaklayarak piyasadan toplatmaya devam ediyor. Son listede English Home marka çubuklu oda kokusu yer aldı. Ürünün güvensizliğinin nedeni ise uygun etiketleme eksikliği olarak açıklandı.

İSTANBUL (İHA) – Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan güvensiz ürün listesinde English Home marka çubuklu oda kokusu yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlerin satışı yasaklanıyor ve piyasadan toplatılıyor. 16 Haziran tarihli güvensiz ürün listesinde listesinde 'English Home' marka çubuklu oda kokusu da yer aldı. Bakanlık güvensizlik nedenini ise şöyle açıkladı: "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (1)

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