Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Güncelleme:
Çok sayıda market çalışanının aşırı yorgunluk nedeniyle baygınlık geçirdiği görüntüler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Marketlere gönderilen gizli müfettişler yaşananları raporlamaya başlarken, özellikle 3 harfli marketlerde kasiyer sandalyesinin olmadığı ve reyon görevlilerinin her işte çalıştırıldığı tespitine yer verildi.

Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde birkaç personelin yapacağı işi tek başına yapmak zorunda bırakılan çalışanların yorgunluktan bayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Görev tanımlarında olmayan işler nedeniyle her gün yeni bir personelin isyan ettiği ve ağlama krizine girdiği güvenlik kamerası görüntüleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

GİZLİ MÜFETTİŞLER GÖNDERİLDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre çalışanların koşullarının incelenmesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başlayan bakanlık tarafından görevlendirilen kişiler çalışma saatlerini yakın takibe alıyor ve dinlenme saatlerinde çalışanların bu hakkı kullanıp kullanmadığını inceliyor.

3 HARFLİ MARKETLERDE SANDALYE YOK

Teftişler sırasında bazı zincir marketlerin kasalarında sandalye bulunduğu gözlenirken özellikle 3 harfli zincir marketlerin kasalarında sandalye bulunmadığı fark edildi.

GÖREV TANIMLARIYLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR

Sektör uzmanları marketlerin kasalarında sandalye düzeninin olması gerektiğine işaret ederken marketlerde çalışanların görev tanımlarıyla ilgili de sıkıntı bulunuyor. Bir işçi aynı anda hem kasaya hem reyona hem de mağazaya gelen ürünlerin depoya sevkine bakmakla görevlendiriliyor.

YASAL DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Kasada çalışacağını sanan bir çalışan bir anda kendini depoya ürün taşırken bulabiliyor. Edinilen bilgilere göre bakanlık bununla ilgili de yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hele şükür, her şube başına en az 1milyon ceza yazın bunlar üfürükten cezalarla yola gelmez .

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
