Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamadığı belirlenen "Ats Power" markalı iş güvenliği ayakkabısının satışını yasakladı.

GÜVENLİK TESTİNDE BAŞARISIZ OLDU

Ürün, "TS EN ISO 20344 standardı 5.5 baskı direnci testi" kapsamında yapılan ölçümlerde başarısız oldu. Bakanlık, bu durumun kullanıcı güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.

"Ats Power" markalı iş güvenliği ayakkabısının güvenlik standartlarını karşılamadığı ortaya çıktı.

SATIŞI DURDURULDU, TOPLATMA BAŞLATILDI

Tespit sonrası ayakkabının satışı yasaklanırken, piyasadan toplatılması için de karar alındı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Bakanlık, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.