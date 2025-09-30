Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
Ticaret Bakanlığı, güvenlik testlerinde başarısız olan "Ats Power" markalı iş ayakkabısının satışını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı. Bakanlık, denetimlerin süreceğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamadığı belirlenen "Ats Power" markalı iş güvenliği ayakkabısının satışını yasakladı.
GÜVENLİK TESTİNDE BAŞARISIZ OLDU
Ürün, "TS EN ISO 20344 standardı 5.5 baskı direnci testi" kapsamında yapılan ölçümlerde başarısız oldu. Bakanlık, bu durumun kullanıcı güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.
SATIŞI DURDURULDU, TOPLATMA BAŞLATILDI
Tespit sonrası ayakkabının satışı yasaklanırken, piyasadan toplatılması için de karar alındı.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Bakanlık, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.