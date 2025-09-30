Haberler

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, güvenlik testlerinde başarısız olan "Ats Power" markalı iş ayakkabısının satışını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı. Bakanlık, denetimlerin süreceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamadığı belirlenen "Ats Power" markalı iş güvenliği ayakkabısının satışını yasakladı.

GÜVENLİK TESTİNDE BAŞARISIZ OLDU

Ürün, "TS EN ISO 20344 standardı 5.5 baskı direnci testi" kapsamında yapılan ölçümlerde başarısız oldu. Bakanlık, bu durumun kullanıcı güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak"Ats Power" markalı iş güvenliği ayakkabısının güvenlik standartlarını karşılamadığı ortaya çıktı.

SATIŞI DURDURULDU, TOPLATMA BAŞLATILDI

Tespit sonrası ayakkabının satışı yasaklanırken, piyasadan toplatılması için de karar alındı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Bakanlık, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahil kentimizde şüpheli insansız deniz aracı alarmı! Ekipler hemen el koydu

Sahil kentimizde şüpheli insansız deniz aracı alarmı
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.