Haberler

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Eric Opoku ile bir araya gelerek sürdürülebilir üretim ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Eric Opoku ile görüştüklerini belirterek, "Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Opoku ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Tarım, hayvancılık ve gıda arz güvenliği alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, "Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacak adımları, kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı

Öcalan için yaptığı benzetmeden sonra sunucunun yüzüne bakar mısınız
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor