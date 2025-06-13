Bakan Yumaklı, Siirt'te Böğürtlen Hasadına Katıldı

Bakan Yumaklı, Siirt'te Böğürtlen Hasadına Katıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki en büyük böğürtlen bahçesinin hasat programına katılarak, Türkiye'nin böğürtlen ihracatındaki artışı ve tarımsal potansiyeli vurguladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü Yunuslar mezrasında bulunan Türkiye'nin tek parça halinde ki en büyük böğürtlen bahçesindeki hasada katıldı.

Hasat programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında Türkiye'nin 448 ton böğürtlen ihracatı yaptığını ve bu yılın ilk 4 ayında ise 427 ton böğürtlen ihracatı olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, "Buradaki potansiyeli görüyorsunuz. Bizim bereketli topraklarımızın kendi insanımızın çalışkanlığıyla, emekdaşlığıyla bir araya geldiğinde ortaya çıkan başarı hakikaten fark oluşturuyor. Ben bu manada bütün üreticilerimizle gurur duyduğumu buradan sizlerin huzurunda tekrar belirtmek istiyorum. Tekrar hayırlı bereketli olsun. Bu başarıya ortak olanların, katkıda bulunanların ve emek sarf edenlerin başarısını tebrik ediyorum" dedi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da Siirt'in verimli toprakları ve üretken insanıyla Türkiye'nin tarımda parlayan şehirlerinden birisi olduğunu belirtti. Vali Kızılkaya, "İlimizin tarımsal kimliğinin simgesi olan Siirt fıstığı 2002 yılında 45 bin dekarda 2 bin ton üretilirken, bugün 409 bin dekarda 27 bin ton üretimle Türkiye 3. konumuna gelmiş kendi türünde de doğal olarak Türkiye birincisidir. Emekleriyle üretimin asli kahramanı olan tüm çiftçilerimize, üreticilerimize ten şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Programa, Siirt ve Batman Valileri ve Milletvekilleri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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