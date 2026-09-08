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Bakan Yumaklı Rusya ile imzalanan "Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı"nı değerlendirdi:

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- "Bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz" "Rusya Federasyonu ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya ile gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırdıklarını ve tedariki daha da güvence altına aldıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan "Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı"nı değerlendirdi.

Planlı üretim hedefleri doğrultusunda, üreticilerin tarımsal girdilere kesintisiz ve sürdürülebilir erişimi için stratejik adımlar attıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz. Üretimi destekleyecek ve piyasaya kesintisiz ürün arzına katkı sunacak Mutabakat, ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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