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Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu değerlendirdi:

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- "Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık" "Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları tamamen kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor."

Kaynak: AA
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