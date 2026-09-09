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Bakan Yumaklı'dan orman yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hasan Kahya için başsağlığı mesajı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen orman yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hasan Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen orman yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hasan Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yumaklı, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Antalya Aksu'da meydana gelen orman yangınında dumandan etkilenmesinin ardından hayatını kaybeden Hasan Kahya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yangınlarla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm orman kahramanlarımızın Rabb'im yar ve yardımcısı olsun."

Kaynak: AA
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