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Bakan Yumaklı'dan IPARD III İçin 1,9 Milyar TL Hibe Desteği

Bakan Yumaklı'dan IPARD III İçin 1,9 Milyar TL Hibe Desteği
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği ile finanse edilen kırsal kalkınma programı IPARD III kapsamında 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen kırsal kalkınma programı IPARD III ilk grup proje değerlendirmesi kapsamında, 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD III Programı'nın 1'inci başvuru çağrı ilanı kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesi sonuçlandı. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımların değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar TL hibe desteği sağlanacak. Böylece ülkemizin farklı illerindeki 211 girişimcimiz daha hayallerini gerçekleştirecek ve ülkemize yaklaşık 4 milyar TL tutarında yatırım kazandırılmış olacak. Ülkemize kazandıracağımız bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Avrupa Birliği Hibe Desteği Ekonomi Güncel Tarım

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