Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimi Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyona yakın gıda denetimi yapıldığını ve denetimlerin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmayacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin gıda güvenliği üzerinde olan bir bakanlığın bir ürünle anılıp, o ürün üzerinden tanımlanmasını düşünemediğini ifade etti.
BAKAN YUMAKLI'DAN GIDA DENETİMİ AÇIKLAMASI
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın tatbikatının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programda gıda denetimlerine ilişkin soru sorulması üzerine basına açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Kamuoyunda hassasiyet oluşturan gıda denetimleriyle ilgili şunu söylemem gerekir. Her yıl yaklaşık 2 milyona yakın gıda denetimi oluyor. Bütün ekiplerimiz sahada her unsuru, mutlaka kendilerine gelen ihbarları, kendilerinin denetim planlarında olanları sahada gerçekleştiriyorlar. Bu konuyla alakalı bir iç talimatın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılması var. Açıkçası bunu haklı görüyorum. Bu konuda daha dikkatli olmamız gerekir. Bu tamamen bir iç uygulamanın, iç talimatın yayınlanmasıydı. Arkadaşlarımıza da talimatı verdik. İç talimatları yenileyecekler. Kamuoyunun da bu hassasiyetini böylece gidermiş olacağız. Bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Genele şamil olması mümkün değil ama elbette orada bir yanlış anlama oluşmuş. Denetimin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmasının imkanı yok, söz konusu bile değil" dedi.'HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERMEYECEĞİZ'Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: " Türkiye'nin gıda güvenliği, gıda güvencesi üzerinde olan bir bakanlığın bir ürünle anılıp, o ürün üzerinden tanımlanmasını düşünemiyorum. O açıdan vereceğim örneği özellikle istirham edeceğim, sadece bir örnek olarak söyleyeyim. Lahmacun örneği çok geldi. Artık lahmacunun içerisinde her şey olacak mı? Kesinlikle söz konusu değil. Eğer siz bir lahmacun yiyecekseniz onun içerisinde olması gereken neyse, onun malzemesini arkadaşlarım aynı şekilde kontrol edecekler ve denetleyecekler. Bu zamana kadar ne yapıldıysa, ne olması gerekiyorsa, neye izin verilmesi gerekiyorsa aynı şekilde devam edecek. Bunun dışında bir ürünün içerisindeki malzemelerin 'Artık istediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz' şeklinde izin verilmesi veya buna izin verecek bir talimatın yayınlanması söz konusu bile değil. Türkiye'nin gıda güvenliği kendisine emanet edilmiş bir bakanlığın bu şekilde elbette gündem olması çok hoş değil. Kafalarda hiçbir şekilde istifham (soru) olmasın. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz her zaman buradayız. Bu tür kötü kullanımlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Zerre kadar da tahammülümüz ve bununla ilgili herhangi bir hoşgörümüz olamaz" ifadelerini kullandı.
Hande NAYMAN/İZMİR,