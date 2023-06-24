Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyona yakın gıda denetimi yapıldığını ve denetimlerin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmayacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin gıda güvenliği üzerinde olan bir bakanlığın bir ürünle anılıp, o ürün üzerinden tanımlanmasını düşünemediğini ifade etti.

BAKAN YUMAKLI'DAN GIDA DENETİMİ AÇIKLAMASI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın tatbikatının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programda gıda denetimlerine ilişkin soru sorulması üzerine basına açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Kamuoyunda hassasiyet oluşturan gıda denetimleriyle ilgili şunu söylemem gerekir. Her yıl yaklaşık 2 milyona yakın gıda denetimi oluyor. Bütün ekiplerimiz sahada her unsuru, mutlaka kendilerine gelen ihbarları, kendilerinin denetim planlarında olanları sahada gerçekleştiriyorlar. Bu konuyla alakalı bir iç talimatın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılması var. Açıkçası bunu haklı görüyorum. Bu konuda daha dikkatli olmamız gerekir. Bu tamamen bir iç uygulamanın, iç talimatın yayınlanmasıydı. Arkadaşlarımıza da talimatı verdik. İç talimatları yenileyecekler. Kamuoyunun da bu hassasiyetini böylece gidermiş olacağız. Bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Genele şamil olması mümkün değil ama elbette orada bir yanlış anlama oluşmuş. Denetimin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmasının imkanı yok, söz konusu bile değil" dedi.

Hande NAYMAN/İZMİR,